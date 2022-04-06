Армия МО РФ: украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для обвинения России Как заявили в оборонном ведомстве, в акции участвовали представители западных СМИ, а мирным жителям за постановочные съемки платили по 25 долларов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Минобороны России заявили, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для дальнейшего обвинения России. «В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72 центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», - сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, РФ на данный момент имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных преступлениях киевского режима. «Подобный Бучинскому, сценарий, с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных Сил России, на этот раз не пройдет», - заключил Мизинцев. Ранее в Минобороны РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче. Тот факт, что сделано это в отношении мирных граждан, по словам Михаила Мизинцева, поражает бесчеловечной жестокостью. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика