Сценарий, подобный Бучинскому, снова не пройдет, так как Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся преступлениях, заявил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.

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Украинские власти завершили подготовку к провокациям, подобным той, что имела место в Буче, в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области. Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии», - сказал он.

В частности, уточнил Мизинцев, украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи в Харьковской области и затем произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство провокацией военнослужащими 72 центра информационно-психологических операций ВСУ, добавил он.

«При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», - пояснил начальник НЦУО.

Мизинцев заверил, что сценарий, подобный Бучинскому, снова не пройдет, так как Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения западных стран.

На брифинге Мизинцев также заявил о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.