Франция отменит ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

Также не потребуется сертификат о вакцинации при подаче заявки на визу.

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Франция отменяет ограничения на выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, также не потребуется сертификат о вакцинации при подаче заявки на визу. Об этом сообщили в Генеральном консульстве республики.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, россиянам не потребуется предоставление сертификатов о вакцинации, одобренных в Евросоюзе, или подтверждение наличия ранее выданной французской визы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и французский президент Эммануэль Макрон обсудили вопрос оплаты за российский газ в рублях. Эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров президентов 29 марта.