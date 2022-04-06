Политолог усомнился, что ЛДПР удастся сейчас найти замену Жириновскому

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ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского придется искать новый формат и новую нишу, в будущем это ждет и другие российские партии. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это во многом партия лидерского типа, связанная с личностью Владимира Вольфовича. Сейчас надо будет искать не только новую политическую нишу в контексте складывающейся ситуации в стране и вокруг страны, но и новый формат, поскольку, насколько мне известно, сейчас такую сопоставимую фигуру, которая могла бы заменить Жириновского, наверное, найти будет трудно, если вообще возможно. Сейчас, наверное, стоит определиться с политической позицией и с той социальной группой, на которую партия будет делать главный акцент», - пояснил он.

По словам Кортунова, не исключен вариант и распада ЛДПР на отдельные фракции, которые могут быть поглощены другими партиями, однако, скорее всего, попытки сохранения и обновления будут.

Собеседник добавил, что в будущем с таким же нелегким выбором столкнутся и другие российские партии, так как Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский, Сергей Миронов возглавляют соответственно КПРФ, «Яблоко» и «Справедливую Россию» уже долгие годы.

«Все эти лидеры не молодеют, все должны думать о приемниках. Поэтому, мне кажется, такая проблема будет не только у партии Жириновского, но и у других партий тоже», - подытожил Кортунов.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре со «Звездой» выразил уверенность, что найти замену Жириновскому будет крайне сложно. В то же время у партии есть время перестроиться, так как следующие выборы в Госдуму будут проходить только через четыре года, заметил он.

Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в среду, 6 апреля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Известно, что у политики развилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса.