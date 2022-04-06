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«Опирались на харизму лидера»: политолог рассказал о возможном будущем партии ЛДПР

Виктория Ивашечкина
15:25 06.04.2022
Владимир Вольфович скончался в среду, 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни.
«Опирались на харизму лидера»: политолог рассказал о возможном будущем партии ЛДПР
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Политолог Артемий Атаманенко в беседе со «Звездой» рассказал, что в ближайшей перспективе может ждать партию ЛДПР, лидером которой был Владимир Жириновский, скончавшийся после тяжелой болезни в среду, 6 апреля. По словам эксперта, с самого начала партия во многом опиралась на личную харизму своего лидера.

«Вопрос о том, что делает партия в новой ситуации, возник еще с того момента, как Владимир Вольфович выбыл из политической арены, поскольку он оказался в больнице. Тогда партия оказалась в подвешенном состоянии. С одной стороны вроде бы была необходимость держаться лидера, с другой стороны любой политический простой вызывал бы падение рейтингов. Теми ресурсами, которыми партия пользовалась традиционно, ими уже не обладает», - поделился мнением Атаманенко.

По его словам, сейчас вопрос будущего партии встал еще более остро. Политолог выразил мнение, что у ЛДПР нет «четкого опыта по привлечению политических инвестиций вне своего лидера, нет опыта с яркими программами, которые исходили бы не от лидера». Перед партией сейчас стоит большой вопрос, отметил Артемий Атаманенко.

«Либо она успеет придумать свою стратегию, при этом выбрав сразу новые лица, которые еще нужно раскрутить до электорального сезона. Либо партия прекращает свое существование, доживает текущий думский сезон. И уже ее будущее остается туманным», - подчеркнул эксперт.

В среду, 6 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы. 

Позже в СМИ появилась информация о том, что прощание с лидером ЛДПР в пятницу, 6 апреля. Утверждалось, что прощание Жириновским состоится в Колонном зале Дома Союзов.

Также подчеркивалось, что политик будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве там, где покоятся его родственники.

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