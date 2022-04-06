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Решительность, опыт, эпатаж: каким был лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Тимур Шерзад
Диана Сирази
13:56 06.04.2022
Казалось, Жириновский везде успевали в сутках у него не 24 часа, а втрое больше. Он опубликовал полтысячи 500 книг, знал английский, французский, немецкий, и турецкий. На пенсию и не думал уходить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что после продолжительной болезни скончался лидер старейшей партии российской Госдумы, Владимир Жириновский

Господин своей судьбы, король политического эпатажа, которого невозможно не заметить и не запомнить. Владимир Жириновский всегда был в центре событий, всегда задает тон любой дискуссии.

Взять, например, 1991 год, его дебют на Съезде Народных депутатов. Жириновскому - 45, тогда еще малоизвестный политик не только обратил на себя внимание, но и сенсационно занял третье место на выборах - после Ельцина и Рыжкова.

«Надо стремиться к богатству, а мы всю жизнь у себя в стране богатых сравнивали к бедным. "Мы все равны, потому что мы все бедные!"», - саркастически говорил Жириновский на Съезде Народных депутатов в 1191 году. 

Бедность - для него не порок, и не просто слова. Это - его детство. Родился, когда только-только кончилась война - в 1946-м, в Казахстане. Жили в коммуналке, в одной комнатке ютилось 5 человек. Но именно голод и закалил характер, будет он потом говорить во многих интервью.

«В коммунальных банях я смотрел на пупки у тех, кто в роддоме принимали. У меня ничем не хуже - кухонным ножом! Не наточенным, ничего - вы меня еще в утробе матери заставили сделать оппозицию», - говорил Жириновский.

Он зарегистрировал свою партию в конце 1980-х, умело лавируя между двумя лагерями - коммунистов и демократов-реформаторов. ЛДПР стала первой альтернативой КПСС. По сей день - старейшая партия, долгожители, без которой невозможно представить российскую политику. Звездным часом для ЛДПР стал 1993 год - оглушительный успех, первое место на выборах в Госдуму.

Жириновский становится первым партийным лидером совсем другого жанра - он шокирует, часто за гранью фола, но, кажется, людям это нравится. Скромность — не его конек. Он обещал дать голодным хлеба и надежду на счастье.

В конце 1990-х едет в Багдад, к другу Саддаму Хусейну. Потом визит в Ливию, к Муаммару Каддафи, где Жириновского облачат в национальные одежды.

Его уникальное отчество «Вольфович» давно стало нарицательным, а крылатые выражения почти сразу уходили в народ.

Но за эпатажным образом скрывался и другой Жириновский — опытный политик, соавтор множества законов, по которым сейчас живет Россия, будь то избирательная система или деление на федеральные округа.

Он настолько горел своим делом, что за ним в ЛДПР пошел и его сын Игорь Лебедев, когда тому исполнилось 26. С отца, который на протяжении всего времени неуемно твердил с трибун одно - этот мир можно сделать лучше - хотелось брать пример. Это одно из его последних выступлений, за несколько недель до болезни.

И часто шел «в народ», лично раздавать людям. Сначала по 100 рублей, потом по тысяче.

Казалось, Жириновский везде успевали в сутках у него не 24 часа, а втрое больше. Он опубликовал полтысячи 500 книг, знал английский, французский, немецкий, и турецкий. На пенсию и не думал уходить. Не политика, так искусство, он записывал песни, танцевал со студентами и всегда говорил - покой не для него, покой ему даже не снится.

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