Собянин выразил соболезнования близким и соратникам Жириновского

Мэр Москвы заявил, что Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство.

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и соратникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его кончиной . Об этом глава столицы написал в своем Telegram-канал.

«Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии.

Он был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство. добавил мэр.

Ранее в Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского. Они оказывали политику всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Лидер Либерально-демократической партии России скончался в возрасте 75 лет.