В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского

Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет. С середины февраля Владимир Вольфович боролся с болезнью.

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Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского. Они оказывали политику всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Но спасти его так и не удалось.

Лидер Либерально-демократической партии России скончался в возрасте 75 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что личность Жириновского настолько масштабна, что без этого политика сложно представить историю развития политической системы РФ.

Напомним, что в середине февраля стало известно о том, что Владимир Вольфович попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

С 1993 года он являлся депутатом Госдумы Федерального собрания РФ и руководителем фракции ЛДПР.