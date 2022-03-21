Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Анна Назайкина
12:48 21.03.2022
Абсолютно все «новости» от анонимных источников по поводу состояния политика - это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь, заявили в партии.
В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящий момент продолжает лечение согласно плану медиков, для реабилитации политика после заболевания требуется время. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

«Подробности его лечения - это медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все «новости» от анонимных источников по этому поводу - это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь», - сказал он.

Напомним, что 9 февраля в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации лидера фракции. Позже в Минздраве РФ заявили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве еще в начале февраля с коронавирусной инфекцией.

По данным на начало марта, состояние парламентария продолжает оставаться тяжелым, но он постепенно идет на поправку. Жириновского, по данным СМИ, вывели из медикаментозного сна и сейчас он находится в сознании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
Видео
Блогер Эдвард Бил получил реальный срок
12:48 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского
12:59 В стране и мире
ФСБ просит суд запретить деятельность Meta в России немедленно
12:18 В стране и мире
В Кремле заявили, что украинские националисты не выпускают людей по гуманитарным коридорам
12:15 В стране и мире
Песков заявил, что Путину с Зеленским на встрече пока нечего будет фиксировать
Популярное
Прокурор на суде по Meta объяснил, будут ли признавать экстремистами пользователей Facebook и Instagram
Видео
Танки, «Тайфуны», БТР: МО РФ опубликовало кадры выдвижения подразделений в Сумской области
Видео
Опубликовано видео с предполагаемого места крушения пассажирского Boeing в Китае
Видео
МО РФ: группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 15 единиц украинской бронетехники за ночь
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.