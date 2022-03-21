В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящий момент продолжает лечение согласно плану медиков, для реабилитации политика после заболевания требуется время. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

«Подробности его лечения - это медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все «новости» от анонимных источников по этому поводу - это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь», - сказал он.

Напомним, что 9 февраля в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации лидера фракции. Позже в Минздраве РФ заявили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве еще в начале февраля с коронавирусной инфекцией.

По данным на начало марта, состояние парламентария продолжает оставаться тяжелым, но он постепенно идет на поправку. Жириновского, по данным СМИ, вывели из медикаментозного сна и сейчас он находится в сознании.