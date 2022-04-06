В Кремле озвучили дату генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади

Как сообщили в Кремле, дата самого военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, останется неизменной - парад на Красной площади состоится 9 Мая.

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В Кремле озвучили дату генеральной репетиции Парада Победы, который состоится на Красной площади. Как следует из сообщения на сайте Кремля, она пройдет 7 мая.

Также из сообщения следует, что дата самого парада Победы, который будет проведен на Красной площади, останется неизменной - он состоится 9 Мая.

Кроме этого, в сообщении говорится, что уже объявлена аккредитация журналистов на оба мероприятия в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского.