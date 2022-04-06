Также в Кремле озвучили дату генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы на Красной площади - она состоится 7 мая.

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В Кремле заявили, что традиционная дата Парада Победы на Красной площади останется неизменной - он пройдет 9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Также в сообщении говорится о дате проведения генеральной репетиции Парада Победы - она состоится 7 мая. На оба мероприятия уже объявлена аккредитация журналистов.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Зеленского.

А в оборонном ведомстве России заявили об уничтожении пяти баз хранения ГСМ, принадлежащих Украине.