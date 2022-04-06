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Песков опроверг сообщения о том, что российские власти хотят убить Зеленского

Анна Назайкина
11:32 06.04.2022
Москва заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился с условиями РФ, которые ему представила российская делегация, заявил представитель Кремля.
Песков опроверг сообщения о том, что российские власти хотят убить Зеленского
© Фото: @Dankihot (dankihot.com), Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI опроверг данные о том, что российские власти якобы хотят убить президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет, это неправда», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился с условиями РФ, которые ему представила российская делегация. С помощью переговорного процесса, заявил Песков, Россия стремится положить конец военной операции.

Следует отметить, что беседа с пресс-секретарем российского лидера шла на английском языке, его слова переводили на французский.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Российский лидер призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было подчеркнуто, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

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