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Расстреливали у колодца: жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских снайперов

11:31 06.04.2022
По словам одной из жительниц, украинских военных не останавливала и стрельба по детям - так, например, они не только вели по ним огонь, но и издевались над оставшимися в живых взрослыми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских снайперов. По их словам, украинские стрелки специально вели огонь по мирным жителям. 

«Когда мы пытались выйти на мост, нас обстреливали снайперы. Наверное, это были азовцы*, с синими повязками. Скорее всего, именно они, потому что к тому времени в этом районе украинской армии уже давно не было», - рассказала жительница города.

Другая жительница, Елена Васильевна, рассказала, что в соседнем от нее доме находилась позиция женщины-снайпера, а также прикрывавших ее солдат ВСУ. 

«Они постоянно перебегали из дома в дом, меняли позицию, стреляли в местное население. Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу, стреляли прямо под ноги, ходили за водой - тоже стреляли под ноги. На хлебозаводе был колодец, и туда люди ходили до воды. Расстреляли людей, прям куски мяса валялись вокруг этих скважин», - заметила Елена Васильевна.

По словам женщины, украинских военных не останавливала и стрельба по детям - так, например, они не только вели по ним огонь, но и издевались над оставшимися в живых взрослыми.

«Девочка у нас была молодая, ездила на самокате. Просто так взяли и выстрелили в спину, и она упала. Нам говорят: несите в больницу. А куда уже ее нести? Умерла», - сказала Елена Васильевна.

Также раненый житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты открыли огонь из детского сада.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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