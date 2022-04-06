«Сустав раздроблен»: житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты открыли огонь из детского сада

Для оборудования долговременных огневых точек националисты использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Украинские военные оборудовали огневые точки во дворах жилых домов, провоцируя ответный огонь, рассказал «Звезде» получивший ранение в ногу житель Мариуполя Алексей Аркадьевич.

«Верхний сустав раздроблен мелко», - сказал он.

Мужчина рассказал, как получил ранение в ногу. Он проходил мимо детского садика, где, как выяснилось, обосновались националисты, и случайно попал под обстрел.

«В последнее время они где-то по дворам сидят. Потому что из-за забора стреляет, туда летит ответка. Мы-то прячемся», - добавил Алексей.

Пострадавший от обстрела подчеркнул, что националисты знали, что в домах есть люди, но тем не менее прикрывались зданиями, ставя под угрозу жизни мирного населения.

По словам жителей Мариуполя, для оборудования долговременных огневых точек украинская сторона использовала детские сады, школы и больницы, а также препятствовала выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

Также местные жители рассказали о бесчинствах украинских снайперов. По их словам, украинские стрелки специально вели огонь по мирным гражданам.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы РФ и ДНР освободят Мариуполь с учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военных.