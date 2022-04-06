В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, с этих баз осуществлялось снабжение топливом группировок украинских войск в районах Николаева, Харькова и в Донбассе.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», - отметил Конашенков.

По его словам, с этих баз осуществлялось снабжение топливом группировок украинских войск в районах Николаева, Харькова и в Донбассе.

Также официальный представитель Минобороны сказал, что Украина потеряла 407 военных беспилотников за все время специальной военной операции по защите Донбасса.

Кроме этого, как заметил Конашенков, оперативно-тактическая авиация России и ракетные войска поразили 24 военных объекта Украины за прошедшую ночь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов