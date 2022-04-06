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В Кремле заявили о заинтересованности в согласии Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это президент Украины и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Украина потеряла уже 407 военных беспилотников за все время специальной военной операции по защите Донбасса.

Также, по словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, были уничтожены еще пять украинских баз хранения горюче-смазочных материалов.