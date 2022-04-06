Минобороны России: Украина потеряла 407 военных беспилотников с начала спецоперации
Вооруженные силы Украины потеряли 407 военных беспилотных летательных аппаратов с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 407 беспилотных летательных аппаратов», - сказал он.
Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 125 самолетов, 93 вертолета, 227 ЗРК, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок РСЗО, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 882 единицы военной автоспецтехники.
Ранее МО РФ показало фотографии одного из сбитых Вооруженными силами РФ украинских беспилотников «Байрактар» в Киевской области.
Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов