Минобороны России: Украина потеряла 407 военных беспилотников с начала спецоперации

Также, по данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 125 самолетов и 93 вертолета.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли 407 военных беспилотных летательных аппаратов с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 407 беспилотных летательных аппаратов», - сказал он.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 125 самолетов, 93 вертолета, 227 ЗРК, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок РСЗО, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 882 единицы военной автоспецтехники.

Ранее МО РФ показало фотографии одного из сбитых Вооруженными силами РФ украинских беспилотников «Байрактар» в Киевской области.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов