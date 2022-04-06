МО РФ: российские средства ПВО сбили в воздухе еще четыре украинских беспилотника
Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 407 военных беспилотников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
За ночь российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили на Украине еще 24 военных объекта. Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 407 военных беспилотников.
Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата «Байрактар». Он был ликвидирован благодаря использованию зенитного ракетного комплекса «Тор».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов