МО РФ: оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 24 объекта Украины за ночь
Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили на Украине еще 24 военных объекта, включая пять складов материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: ЗРК "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», - сказал он.
Российские средства ПВО за ночь сбили в воздухе четыре беспилотника. Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских беспилотников и 1 981 единица бронетехники.
Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата «Байрактар». Он был ликвидирован благодаря использованию зенитного ракетного комплекса «Тор».
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов