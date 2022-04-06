МО РФ: оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 24 объекта Украины за ночь

Среди них ЗРК «Оса-АКМ» и пять складов материально-технического обеспечения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили на Украине еще 24 военных объекта, включая пять складов материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: ЗРК "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», - сказал он.

Российские средства ПВО за ночь сбили в воздухе четыре беспилотника. Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских беспилотников и 1 981 единица бронетехники.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата «Байрактар». Он был ликвидирован благодаря использованию зенитного ракетного комплекса «Тор».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов