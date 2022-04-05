СМИ: «Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

Отмечается, что все работы по закачке и отбору газа в хранилище были прерваны в 07.00 в прошлую пятницу, 1 апреля.

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Российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 07.00 1 апреля. До этого хранилище отбирало топливо и подавало его в газотранспортную систему Германии.

Согласно данным на 4 апреля, запасы активного газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Отмечается, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиарда кубометров. В двух других подземных газовых хранилищах, которыми управляет Astora, работы не прекращались.

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