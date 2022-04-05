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СМИ: «Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

Андрей Аркадьев
09:57 05.04.2022
Отмечается, что все работы по закачке и отбору газа в хранилище были прерваны в 07.00 в прошлую пятницу, 1 апреля.
СМИ: «Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
© Фото: Газпром
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Российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 07.00 1 апреля. До этого хранилище отбирало топливо и подавало его в газотранспортную систему Германии.

Согласно данным на 4 апреля, запасы активного газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Отмечается, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиарда кубометров. В двух других подземных газовых хранилищах, которыми управляет Astora, работы не прекращались.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о переводе расчетов за поставки газа в Европу в рубли не распространяется на уже поставленный газ. Представитель Кремля рассказал, что оплата по поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться в конце апреля или в начале мая.

Ранее независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов в разговоре со «Звездой» заявил, что экономика Европы балансирует на грани коллапса из-за санкций, введенных против России. По его мнению, заменить российские углеводороды европейцы не смогут. Экономист считает, что дальнейшие события на европейском континенте зависят от того, какие санкции будут приняты против РФ и от ситуации в экономике, которая, по мнению специалиста, будет ухудшаться. Хазанов предположил, что Европе рано или поздно придется отменять санкционную политику против РФ.

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