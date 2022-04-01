Песков заявил, что указ об оплате газа рублями не распространяется на уже поставленный газ

Оплата по поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться во второй половине апреля или даже в начале мая, добавил представитель Кремля.

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Решение о переводе расчетов за поставки газа в Европу в рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает», - сказал представитель Кремля.

Оплата по поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться в конце апреля или в начале мая, пояснил Песков. Вопросы по расчетам за газ пресс-секретарь главы государства порекомендовал задавать «Газпрому».

Накануне президент РФ Владимир Путин обвинил США в попытках перевести Европу на дорогой американский СПГ и подрыве конкурентоспособности европейских компаний.

Ранее, 23 марта, Путин на совещании с правительством заявил об отказе Москвы принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро и отметил, что Россия будет рассчитываться в рублях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции.