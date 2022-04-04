«Плохая ситуация в экономике»: эксперт объяснил увеличение США поставок нефти из РФ

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Независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов в разговоре со «Звездой» прокомментировал сообщения об увеличении США поставок нефти из России.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%.

«В США сейчас складывается очень плохая ситуация в экономике. Дело в том, что цены на бензин подскочили на 70%, а цены на продукты питания достигли 40-летнего максимума. Вот эти два фактора между собой взаимосвязаны», - сказал Хазанов.

По словам эксперта, в США перевозки продуктов питания осуществляются не только по железным дорогам, но и автотранспортом, а подорожание бензина из-за его нехватки и привело к росту инфляции. В отдельных штатах складывается ситуация, что владельцы автомобилей вынуждены ездить в Мексику и там заправляться, поскольку в США бензин очень дорогой.

«Это в свою очередь вызвало дефицит бензина в приграничных районах Мексики, соответственно население в США стало возмущаться позорным положением дел. Это их совершено не устраивает. Фермеры в ряде районов выходили на акции протеста, требовали от властей Штатов навести порядок», - добавил Хазанов.

В сложившихся условиях администрации президента США Джо Байдена оставалось с одной стороны распечатать стратегические запасы нефти, а с другой стороны попросту увеличить импорт нефти из России.

«В то время, как Европа его сократила, введя свои санкции не от большого ума. Они толкают Европу к санкциям против РФ, стараются задавить российскую нефтяную отрасль, но в тоже время нефть в РФ они покупают», - пояснил экономист.

Хазанов констатировал, что экономика Европы балансирует на грани коллапса из-за санкций, введенных против России. Заменить российские углеводороды европейцы не смогут, добавил он.

Дальнейшие события в Европе зависят от того, какие санкции будут приняты против РФ и от ситуации в экономике европейских стран, которая, по мнению специалиста, будет ухудшаться. Соответственно Европе придется отменять санкционную политику против РФ.