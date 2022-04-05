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Посол РФ заявил, что Венгрия и «Газпром» обсуждают расчет за российский газ в рублях

Анна Назайкина
08:07 05.04.2022
Накануне стало известно, что латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за голубое топливо из России в рублях.
Посол РФ заявил, что Венгрия и «Газпром» обсуждают расчет за российский газ в рублях
© Фото: Газпром
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Между венгерской энергетической компанией MVM и «Газпромом» в настоящий момент ведется переговорный процесс по вопросу расчетов за российский газ в рублях. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с “Газпром экспортом”, эти вопросы (о расчетах в рублях - Прим. ред.) обсуждаются», — заявил дипломат.

Напомним, что 23 марта, в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

31 марта российским лидером был подписан соответствующий указ. Новые правила продажи вступили в силу с 1 апреля, действующие контракты были приостановлены.

В воскресенье, 3 апреля, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в страну нельзя остановить поставки газа из РФ, поэтому следует соблюсти требование Москвы оплачивать голубое топливо в рублях. Также в понедельник, 4 апреля, стало известно, что латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях.

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