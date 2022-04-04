В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Компания Latvijas Gaze рассматривает возможность расчетов за газ из РФ в рублях

Анна Назайкина
06:24 04.04.2022
На первый взгляд, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим, заявили в Latvijas Gāze.
Компания Latvijas Gaze рассматривает возможность расчетов за газ из РФ в рублях
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert ZB Globallookpress
Читайте нас на:

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях. Об этом говорится в сообщении предприятия газоснабжения страны.

«Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — заявили в компании.

Кроме того, в Latvijas Gāze добавили, что в настоящий момент анализируется такой способ расчета с юридической и деловой стороны.

Напомним, что 23 марта, в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, смогут ли страны Европейского союза найти альтернативу российскому газу. Также эксперт оценил возможность закупок странами Европейского союза российского раза за рубли. По его словам, то, как сложится ситуация, зависит от нескольких факторов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
05:33 Армия
Видео
Ложь и нестыковки: что известно о постановочном видео с «жертвами российских военных» в Буче
05:05 Армия
Бой на стратегическом объекте: в Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих ВС РФ на Украине
02:12 В стране и мире
Видео
Жизнь среди руин: как выживают жители разрушенного украинскими националистами Рубежного
03:09 В стране и мире
СМИ: в России запустят новую программу для репатриации высококлассных специалистов
Популярное
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча
МО РФ: российские подразделения вышли из Бучи за 4 дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений»
Видео
Экипажи Ка-52 ВКС РФ нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ: кадры уничтожения
Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее смотреть на вопрос безъядерного статуса
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.