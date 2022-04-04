Компания Latvijas Gaze рассматривает возможность расчетов за газ из РФ в рублях

На первый взгляд, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим, заявили в Latvijas Gāze.

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Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях. Об этом говорится в сообщении предприятия газоснабжения страны.

«Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — заявили в компании.

Кроме того, в Latvijas Gāze добавили, что в настоящий момент анализируется такой способ расчета с юридической и деловой стороны.

Напомним, что 23 марта, в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, смогут ли страны Европейского союза найти альтернативу российскому газу. Также эксперт оценил возможность закупок странами Европейского союза российского раза за рубли. По его словам, то, как сложится ситуация, зависит от нескольких факторов.