Шифры, разведка, радиоперехват: как работают связисты ВС РФ в ходе специальной операции на Украине

Российские специалисты из числа военнослужащих круглые сутки прослушивают переговоры командования ВСУ и националистов, чтобы не упустить ни одной важной детали.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда» получила уникальную возможность снять кадры работы связистов в ходе специальной военной операции. Уже более месяца они круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Часть оборудования на таких позициях, а тем более их геолокация, строго засекречены. Только накануне система радиоконтроля перехватила важные переговоры противника о передвижении крупной группировки войск.

Уникальная возможность увидеть труд радиоразведчиков. Александр дежурит в ночь. Мониторы, датчики, мягкое кресло с разворотом на 360 градусов. В наушниках без остановок трещит речь ВСУ и националистов. Ни на мгновение нельзя потерять концентрацию, чтобы не пропустить важные детали из переговоров противника.

«Абсолютно все переговоры нами прослушиваются. Так, нами был перехвачен разговор из которого следовала информация о перемещении крупной группировки противника, о чем мы незамедлительно доложили командованию для принятия дальнейшего решения», - рассказал Александр.

Система радиоконтроля - лишь часть большого связного комплекса. Рядом стоят другие аппаратные. В этой, к примеру, обеспечивают связь командования с генеральным штабом, раздают военный интернет.

«Это закрытая конференц-связь. Здесь стоит шифровка… Им понадобится лет восемь, чтобы расшифровать одну нашу фразу. Передаю привет маме. У нас все хорошо», - сообщил начальник радиорелейной станции Руслан.

Парадокс, но по другому связаться с родными у связистов порой просто нет времени. Новое сообщение из станции радиоконтроля - противник перебрасывал войска, чтобы нанести удар по позициям Народных милиций ЛДНР и Вооруженных Сил России. Информация тут же уходит командованию.

Материал подготовили: Владислав Кустов и Вадим Михеев