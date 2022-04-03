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Военный связист рассказала, как удается отражать радиоперехваты во время спецоперации

08:27 03.04.2022
Военнослужащая отметила, что хорошо организованные смены, специальная подготовка позволяют быть взаимозаменяемыми и справляться с радиопомехами, потому что хорошо понимают зависимость от этого общего успеха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Специалисты подразделений связи Вооруженных сил Российской Федерации демонстрируют свою высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в ходе специальной военной операции.

Особую цену приобретает надежная связь, без которой невозможно успешное управление войсками. Военные связисты уже более месяца круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Надежность этих невидимых, но таких важных мостов часто находится в хрупких руках военнослужащих-женщин.

«Если не учитывать в каких условиях мы сейчас находимся, то все тоже самое, что мы отрабатывали на учениях. Только степень ответственности намного больше. Нельзя допустить никаких ошибок, никаких неточностей, сбоев в работе», - рассказала оператор станции связи Екатерина Кудрявская.

Она отметила, что, как правило, такие станции функционируют в составе узла связи. Однако в ходе выполнения задач специальной военной операции приходится много и часто перемещаться, оперативно разворачивать станцию на новом месте.

«Мы с этим успешно справляемся. Это командная штабная машина, которая предназначена для работы командного и оперативного состава», - сообщила Екатерина.

Она добавила, что «эта машина обеспечивает устойчивую связь колонны в движении с управлением, а также поддерживает связь между подразделениями.

«Находясь на дежурстве мы лично контролируем качество связи, следим за исправностью аппаратуры, находясь в режиме приема постоянно связываемся с радистами подразделений. Радио - это помехи, которые в эфире есть всегда, тем более сейчас, в период проведения специальной военной операции, их намного больше. На них приходится очень оперативно реагировать и переходить на запасные чистоты», - продолжила оператор станции связи.

Она обратила внимание на ответственность своей миссии и всю важность работы подразделений связистов.

«Работы в радиосети, тем более сейчас, связаны с бессонными ночами. Но хорошо организованные смены, специальная подготовка позволяют нам быть взаимозаменяемыми, и мы справляемся, потому что хорошо понимаем, что от этого зависит общий успех. Каждый из нас - очень важное звено в большом деле», - уточнила военнослужащая связи ВС России.

Екатерина Кудрявская рассказала, что, родившись в семье военнослужащих, сама выбрала аналогичный путь, который приносит ей множество мотивации. Своего ребенка она воспитывает в патриотическом духе, на благо своего Отечества - России.

«Я сама из семьи военнослужащих и меня это безусловно мотивирует и поддерживает во всех начинаниях. Мой выбор пойти служить никого из родственников не удивил. Своего сына я тоже буду воспитывать так, чтобы он проникался чувством патриотизма, потому что для русского человека это чувство должно быть естественным», - подытожила Екатерина.

Ранее Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Особо отмечены были старший сержант Андрей Лебедев, командир зенитного ракетного отделения, и  рядовой Александр Проскурин, стрелок-зенитчик зенитного ракетного отделения. Также в оборонном ведомстве отметили заслуги старшего лейтенанта Никиты Желудковы, командира разведывательной роты.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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