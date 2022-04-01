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Большая ответственность: связисты рассказали о своей работе в ходе спецоперации

05:42 01.04.2022
Российские военные связисты в зоне проведения специальной военной операции ежедневно доказывают свой высокий уровень профессиональной подготовки. Несмотря на объективные трудности, связь обеспечивается в любых условиях обстановки.
Большая ответственность: связисты рассказали о своей работе в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Подразделения войск связи продолжают выполнять задачи по обеспечению надежных каналов связи между командными пунктами с подчиненными частями, ежедневно доказывая свой профессионализм в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Начальник радиостанции, младший сержант Елизавета Маркеева после выхода из строя одной радиорелейной станции, своевременно сориентировавшись, организовала радиосвязь через резервную станцию.

«У меня практически вся семья военнослужащие: кто-то уже давно на пенсии, кто-то сейчас несет службу. Поэтому я иду по стопам своих родных. Это первый мой боевой опыт, но за все время службы было множество учений», - рассказала Елизавета Маркеева.

По словам Маркеевой, при несении дежурства военнослужащие, конечно, порой сталкиваются с проблемами. Иногда в трудностях виноваты погодные условия, иногда - особенности рельефа местности. И противник, конечно, не дремлет.

«В такие минуты паниковать нельзя, берешь себя в руки и делаешь все, что можешь. Я понимаю, какая ответственность лежит на всех нас. В этой ситуации самое главное - четко выполнять свою работу. Опыт в ходе выездов и учений накоплен, однако тут особая обстановка. От нашей общей работы могут завесить жизни товарищей и общий успех», - подытоживает военнослужащая.

Начальник еще одной станции связи говорит о том, что сейчас связисты действуют в режиме постоянного боевого дежурства. Это требует от специалистов большой концентрации внимания.

«Связь считается в армии важнейшим средством обеспечения сил, поэтому мы обязаны поддерживать бесперебойный, качественный обмен данными по нескольким направлениям», - отмечает он.

Офицер назвал особенности, которые необходимо учитывать при выполнении связистами поставленных задач. Так, по его словам, при действиях в лесистой местности необходимо подбирать определенные частоты, на которых обеспечивается наиболее сильный сигал. Он также указал, что со своего рабочего места имеет возможность контролировать в режиме реального времени и оценивать качество работы операторов других машин.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко

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