Песков заявил, что ни одна страна не подвергалась таким санкциям, как РФ сейчас

По мнению пресс-секретаря Кремля, санкции заставляют РФ производить то, чего не производили раньше.

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Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Российскую Федерацию, но это заставляет крутиться и работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», - заявил он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Песков также отметил, что санкции заставляют самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не будет просить отменить санкции. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.