Песков заявил, что ни одна страна не подвергалась таким санкциям, как РФ сейчас
Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Российскую Федерацию, но это заставляет крутиться и работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», - заявил он в эфире телеканала «Беларусь-1».
Песков также отметил, что санкции заставляют самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.
Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не будет просить отменить санкции. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.