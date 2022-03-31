США смягчили антироссйские санкции в отношении поставки минудобрений

Предполагается, что аналогичным образом могут поступить и в Европе, что будет способствовать традиционным схемам поставок.

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Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пересмотрело ранее введенные санкции против России. Изменения коснулись в части поставок минеральных удобрений из России на американские рынки. Отмечается, что данная мера призвана не допустить дефицита химической продукции.

В частности, удобрения из России приравнены в США к продуктам первой необходимости наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

На рынке минеральных удобрений предполагают, что аналогичным образом могут поступить и в Европе, что будет способствовать традиционным схемам поставок.

Также отмечено, что OFAC опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, фактически выводящую из-под возможных санкций российские минеральные удобрения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России представила законопроект, согласно которому совершение валютных контрактов внутри государства может быть запрещено. Так, могут запретить прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам.