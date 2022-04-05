Зампостпреда РФ при ООН призвал США убрать ядерное оружие из Европы

По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, ядерное оружие США в Европе находится в нарушение Договора о нераспространении оружия.

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Россия призывает власти США вернуть ядерное оружие из неядерных стран на свою территорию. Инфраструктура, созданная в Европе для размещения такого вооружения должна быть ликвидирована, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В нарушение обязательств по ДНЯО на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению», - приводит РИА Новости заявление Полянского.

На этой неделе вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский выступил с заявлением о том, что польская сторона готова разместить на своей территории ядерное вооружение США. Он отметил, что в текущем времени этот вопрос не стоит на повестке дня. Но, по словам премьера, «это скоро может измениться».

В Кремле на заявления Варшавы отреагировали моментально отметив, что возможное появление американского ядерного оружия в Польше приведет к росту напряженности.