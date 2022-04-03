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Качиньский заявил о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие США

Марина Крижановская
10:51 03.04.2022
По его мнению, если США об этом попросят Варшаву, это существенно усилит сдерживание Москвы.
Качиньский заявил о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие США
© Фото: Jaroslav Ozana, CTK, Globallookpress
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Вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский выступил с заявлением, что польская сторона готова разместить на своей территории ядерное вооружение США.

Он отметил, что в текущем времени этот вопрос не стоит на повестке дня. Но, по словам премьера, «это скоро может измениться».

Также Ярослав Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения ядерного вооружения, если об этом попросит США. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», - цитирует ТАСС Ярослава Качиньского.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил неэффективность антироссийских санкций. По его мнению, это доказывает курс российской национальной валюты. Он сказал, что рубль вернулся на прежнее значение до начала специальной военной операции на Украине.

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