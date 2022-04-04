Дмитрий Песков отметил, что польская сторона в целом придерживается недружелюбной по отношению к РФ политики.

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В Кремле заявили, что возможное появление ядерного оружия США в Польше приведет к росту напряженности. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского.

Песков отметил, что польская сторона в целом придерживается недружелюбной по отношению к РФ политики.

«Линия их антироссийская, воинственная, может привести к дальнейшему росту напряженности на континенте», - заявил представитель Кремля.

Ранее председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что польская сторона готова разместить на своей территории ядерное вооружение США. Он отметил, что в текущем времени этот вопрос не стоит на повестке дня. Но, по словам премьера, «это скоро может измениться».