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Обстрелы и завалы на дорогах: как националисты препятствуют выезду жителей Мариуполя из города

Олег Лавров
03:41 05.04.2022
Люди пытаются покинуть город на личном автотранспорте, но отступающие националисты заминировали трассу и продолжают простреливать ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самый западный выезд из Мариуполя. Дальше Мангуш, дорога на Бердянск. Гуманитарный коридор должны были открыть здесь еще в конце прошлой недели. И российская сторона выполняет свои обязательства. Однако, националистические формирования, засевшие в Мариуполе, не выпускают мирных граждан. Покидать город под летящим над головой свинцом - сомнительная перспектива. Повсюду свежие следы уличных боев. Отстреленные тубусы от гранатометов, гильзы, блиндажи. Транспорт не проедет - дорога завалена, а разгребать завалы - не безопасно. Шоссе простреливается ВСУ.

«Простреливают минами, пулеметами. Дорога заминирована. Противник когда отходил, то заминировал дорогу. Применяют мины 120-мм, 152-мм. Тяжелые калибры», - объяснил военнослужащий Народной милиции с позывным «Старый».

Линия соприкосновения постоянно меняется. Нет никакой гарантии что украинский снайпер вновь на засядет в уничтоженной квартире. Дома в этой части города уничтожены. Это был первый рубеж обороны ВСУ. Российские войска наступали с поля. В строениях видны отверстия от попаданий, что говорит о том, что там находились огневые точки.

На других городских окраинах безопаснее. Мариупольцы по-прежнему могут беспрепятственно выехать по другим направлениям: через Новоазовскую трассу - это восточная сторона и Запорожскому шоссе - это Север. До Бердянска можно добраться, сделав крюк.

Открыть новый гумкоридор для спасения иностранцев и мирных жителей Россию попросили президенты Франции и Турции, а также канцлер Германии. Успех операции зависел только от Киева, который не способен контролировать действия националистических формирований. В Мариуполе гуманитарная катастрофа - каждый литр бензина на счету. Плюс, коридор - это не только возможность безопасно покинуть город, но и привезти людям, сидящим в подвалах, продовольствие и медикаменты. Помощь населению оказывается только в одном месте. Старикам со всего города проблематично туда добираться.

Преодолев путь в две тысячи километров в Мариуполь за семьей из Тулы приехал Андрей. Эвакуироваться согласилась только лежачая бабушка. Родители наотрез отказались покидать хозяйство.

«Отбивалась от меня и ревела. Еду со слезами. Говорил ей, что там все есть и дом и работа. Старался как мог, но не получилось у меня», - признался житель Тулы Андрей.

Несмотря на российский госномер и паспорт, Андрея с бабушкой просто так не выпускают. Всех людей, покидающих Мариуполь, проверяют на блокпостах. Националисты готовы на все, чтобы избежать неминуемой гибели.

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