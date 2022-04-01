МО РФ: из Мариуполя эвакуировано более 3000 человек за сутки

По данным оборонного ведомства, за сутки поступило 1378 обращений граждан с просьбой эвакуироваться в РФ.

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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось эвакуировать 118 765 человек, включая 3 046 человек, спасенных за сутки. При этом существенная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения ищет любые возможности уехать в РФ.

В частности, в официальные структуры и общественные организации России поступили 1 378 обращения с просьбами эвакуироваться в РФ от мирных граждан за сутки, а в общей сумме в базе данных их уже 2 733 575 из 2 123 населенных пунктов Украины, отметил представитель оборонного ведомства.

«Неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств», - сказал Мизинцев на брифинге.

Ранее начальник НЦУО РФ сообщал, что государственную границу Российской Федерации пересекли 64 227 единиц личного автотранспорта из Мариуполя, из них за сутки - 1 845 единиц.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.