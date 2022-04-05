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«Бежала и молилась»: жители Рубежного рассказали о бесчинствах националистов

Валентин Гвоздев
02:30 05.04.2022
Люди прячутся в подвалах своих домов и в бомбоубежищах, пытаясь наладить подобие быта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обстановка в городе Рубежное, что в Луганской народной республике, близка к критической. Непрекращающиеся бои и гуманитарная катастрофа. Обстрелы здесь происходят и днем и ночью. Воды в городе нет вот уже полтора месяца, жители стараются запастись впрок. Выстраиваются в длинные очереди в местах, куда воду привозит Народная милиция.

В Рубежном остаются, в основном, пожилые люди, ходить по несколько километров до места, где можно набрать воду могут не все, а тем более донести ее обратно. Народная милиция развозит воду по разным районам города. Сегодня источник обстреляли, люди остались без воды. Дмитрия уже весь город знает в лицо. Это он, под обстрелами развозит воду горожанам. Сегодня сделал две ходки к источнику, на третий раз уехал ни с чем.

«Буквально 40 минут назад я набирал там воду, было все спокойно. Потом начался обстрел. Люди временно остались без воды. Когда немного стихнет, мы поедем снова набирать», - рассказал военнослужащий Народной милиции Дмитрий.

В одной из школ от мин укрываются около 40 человек. Вера Ивановна пришла сюда к дочери, когда ее дом сгорел в результате попадания. До убежища пенсионерка добиралась под обстрелом.

«Бежала и молилась, чтобы добежать сюда. Я боюсь выстрелов», - призналась местная жительница Вера Дзинкевич.

Вера Ивановна заселились всего несколько дней назад. Места хватает, раньше здесь находилось гораздо больше людей. Школьное бомбоубежище, в котором уже полтора месяца живут жители Рубежного, с каждым днем пустеет, люди стараются эвакуироваться. После того, как город окончательно лишился газа, выживать здесь стало намного сложнее.

В Рубежном готовить еду сейчас можно только на костре. Обитатели школы делают это по очереди. Готовят на всех, в больших кастрюлях, взятых в столовой, из того что привозят военные.

«Если привезли рис - делаем рис, если тушенку - значит рис с тушенкой. Супы готовим, чтобы было горячее», - сказала местная жительница Ирина Дзинкевич.

Больница в Рубежном полностью разрушена ВСУ. Пострадавших от обстрелов вывозят в другие населенные пункты на единственной оставшейся в городе «скорой». Погибших начали хоронить прямо на улице.

В городе гуманитарная катастрофа, убитых просто некому вывозить, в Рубежном идут уличные бои, свежие могилы начали появляться во дворах. Бойцы Росгвардии Чеченской Республики планомерно зачищают от националистов дом, за домом. Отходят лишь для пополнения боеприпасов, и снова в бой. Работы у силовиков в Рубежном еще очень много.

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