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Хотя Рубежное в Луганской Народной Республике сейчас пребывает в полуразрушенном состоянии, в нем все еще проживает множество люди. И эти люди, оставшиеся в городских руинах, нуждаются в постоянной поддержке и помощи.

Такую помощь местное население получает от российской стороны и от Народной милиции ЛНР. Гуманитарную помощь в виде продуктов и предметов первой необходимости доставляют, несмотря на неспокойную обстановку в населенном пункте.

Некоторым мирным жителям помощь привозят практически индивидуально. «Гуманитарку» доставляют прямо на дом для жильцов здания, в котором остались всего несколько человек.

Сейчас Рубежное напоминает город-призрак. Люди здесь боятся выходить из дома, ведь на улице сейчас небезопасно. Периодически слышна работа артиллерии, передвигаться лучше вдоль зданий, на открытой местности перебежками. Держаться получается, во многом, благодаря участию представителей Российской Федерации и ЛНР.

Постоянно поддерживают местное население бойцы Росгвардии из Чеченской Республики. В Рубежном задач у них очень много. Они зачищают дом за домом, от засевших на верхних этажах снайперов, прикрывают Народную милицию, пресекают мародерство и обеспечивают правопорядок в освобожденных от нацформирований районах. А еще помогают людям, которых в Рубежном осталось немало.