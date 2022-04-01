Привозят продукты и увозят людей: как проводят гуманитарные акции в Рубежном

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Школа №10 в Рубежном - место, известное всем в округе. Именно сюда доставляют гуманитарную помощь. Возить ее в город под обстрелами крайне сложно, ведь каждая машина на счету.

Проводить гуманитарные акции в Рубежном сейчас - задача непростая и, порой, очень опасная. Тем не менее, находятся добровольцы, которых не пугают ни разбитые дороги, ни возможность попасть под обстрел. Именно эти люди поддерживают горожан, оставшихся в Рубежном.

Атаман Дмитрий Зилисенко - один из таких добровольцев. Жителям Донбасса помогает с 2014 года. В этот раз снова привозит продукты питания, с которыми в городе сейчас особенно трудно.

В самом Рубежном идут ожесточенные уличные бои. Артиллерия не смолкает ни на минуту. Местные жители, не обращая внимания на канонаду, занимаются своими делами, носят воду из колонки, спешат в пункт выдачи гуманитарной помощи. В освобожденных районах есть общая для всех домов особенность, которая сразу бросается в глаза.

Внутри любого подъезда в освобожденных от нацформирований районах Рубежного вскрыты все двери квартир. Однако причина не мародерство. В домах проходила сплошная зачистка помещений. Личные вещи военные, разумеется, не трогают.

Любые попытки мародерства пресекают бойцы Росгвардии. Силовики Чеченской Республики знают в лицо всех оставшихся жильцов каждого дома. Те же, кто вернулся за вещами, могут попасть в свои дома без преград после предъявления документов.

Гуманитарные акции в Рубежном условно делятся на два этапа. Сначала привозят продукты питания и медикаменты, затем вывозят людей.

Рубежное необходимо покинуть до наступления темноты. Журналисты «Звезды» выдвигаются за машиной с беженцами. На обратном пути снова пытаются найти пенсионерку, которую в прошлый раз эвакуировать не удалось. Наша съемочная группа тогда попала под обстрел, уберечься от которого помогли стены храма. О варварском ударе артиллерии ВСУ по Свято-Ильинскому мужскому монастырю в селе Варваровка мы рассказывали в прошлом сюжете. Теперь же найти дом пожилой женщины помогают соседи.

Галина Ивановна ждала нас еще вчера и уже потеряла, было, надежду. Женщина в шоковом состоянии. Времени катастрофически мало. Наша съемочная группа помогает вынести вещи и сесть в машину. Галина Ивановна не выпускает из рук икону и постоянно молится.

Уже в машине, за пределами деревни, пенсионерка понемногу успокаивается. Дрожащим голосом вспоминает весь ужас, который ей пришлось пережить.

«Война проклятая... Сколько людей погибло! А сколько калек осталось, сколько сирот осталось... Зеленский - "герой"! Комик чертов», - высказалась женщина.

Разбитые дороги все же не проходят даром для транспортного средства журналистов. В считанных километрах до точки назначения машина ломается, сгорело сцепление. Приключения никак не закончатся, хотя до Луганска уже рукой подать. Вторая машина берет нас на буксир. Последний рывок, и долгожданная встреча с родственниками.

С семьей Галина Ивановна не виделась очень давно. Столько всего предстоит рассказать друг другу. Теперь она, наконец, в безопасности. Ну а наши журналисты, с чувством выполненного долга, возвращаеются в гостиницу.