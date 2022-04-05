Астронавт NASA заявил, что ситуация на Украине не рассорила экипаж МКС

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Отношения между членами международного экипажа Международной космической станции (МКС) не испортились из-за ситуации на Украине. Об этом заявил вернувшийся на прошлой неделе на Землю астронавт NASA Марк Ванде Хай.

По его словам, он «не прятался» от обсуждения этой темы с коллегами.

«Не было очень долгих обсуждений, но я спрашивал об их ощущениях и иногда задавал острые вопросы, но главным оставалась наша совместная работа», - рассказал Ванде Хай.

Он также отметил, что российские космонавты «остаются его близкими друзьями», и что члены МКС всегда поддерживали друг друга во всем.

«Они очень хорошие профессионалы с отличной технической подготовкой и прекрасные люди. Я счастлив, что смог находиться на космической станции с ними», - добавил астронавт.

Ванде Хай провел на орбите 355 дней, что стало новым рекордом для Соединенных Штатов, передает РИА Новости. На Землю он вернулся на корабле «Союз МС-19», вместе с россиянами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции до 2030 года.