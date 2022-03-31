Снова дома: как прошло возвращение членов экипажа МКС на Землю

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Совсем недавно спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» приземлился в степях Казахстана. На Землю успешно вернулись наши космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В 10:21 «Союз» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Путь на землю занял около четырех часов.

Из спускаемого аппарата эвакуируют членов экипажа 66-ой экспедиции на МКС. Первый - командир Антон Шкаплеров. Долгожданный глоток земного воздуха. В капсуле темно, поэтому от яркого света помогают солнечные очки. Далее идет стандартный осмотр медиками. Жена и дочки командира Шкаплерова приехали в ЦУП - встречать опытного космонавта.

После него настает очередь следующего члена экипажа. Петр Дубров в свой первый полет стал рекордсменом беспрерывного пребывания на МКС. Его экспедиция продлилась почти год - 355 суток. На МКС Петр прибыл 9 апреля 2021 года.

Марк Ванде Хай тоже вернулся на Землю. Ранее некоторые американские СМИ писали, что из-за введенных антироссийских санкций с возвращением астронавта будут проблемы, но Роскосмос подчеркивал: партнерам не стоит сомневаться в надежности выполнения договоренностей.

В то время, как Антон Шкаплеров и Петр Дубров работали на МКС, на станции снимался первый художественный фильм «Вызов». А еще наши космонавты в открытом космосе подключили к станции новый модуль «Причал».

Не так давно, 18 марта, к нему уже пристыковался первый космический корабль с полностью российским экипажем - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они сейчас на орбите. Ну, а приземлившихся космонавтов ждет послеполетная реабилитация и встреча с семьями.