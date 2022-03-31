В NASA заявили о прогрессе в переговорах по продлению работы МКС до 2030 года

Согласно заявлению NASA, партнеры достигли прогресса в продлении работы МКС до 2030 года.

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В NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

Согласно RT, об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кэти Людерс.

Ранее на телеканале «Звезда» показали возвращение членов экипажа Международной космической станции на «Союзе МС-19» на Землю. Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай успешно прибыли на родную планету.



До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал найти партнеров для проекта ExoMars-2022 после отказа европейцев. По его словам, РФ может предложить сотрудничество Китаю или странам Персидского залива.