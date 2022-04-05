Нужны факты: Китай призвал воздержаться от голословных обвинений по Буче

Сообщения о гибели мирных жителей в Буче вызывают беспокойство, отметил китайский постпред при СБ ООН.

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КНР призывает воздержаться от беспочвенных обвинений в связи с событиями в Буче и прежде проверить все обстоятельства. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.

Он отметил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче вызывают беспокойство.

«Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены», - сказал он.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что любые обвинения должны быть основаны на фактах.

«До того, как появятся выводы, стороны должны проявлять сдержанность и избегать безосновательных обвинений», - цитирует его РИА Новости.

Ранее РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом, однако дважды получила отказ от Великобритании, которая председательствует в СБ. На пресс-конференции 4 апреля Небензя назвал отказ беспрецедентным и невообразимым. Он также пообещал предоставить Совбезу факты о ситуации в Буче.

В МИД РФ ранее предположили, что «истерика вокруг Бучи» раздувается Западом для того, чтобы сорвать переговорный процесс России и Украины после того, как на нем наметился реальный прогресс.