Россия выразила протест в связи с отказом провести заседание СБ ООН по Буче

© Фото: МИД РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил протест в связи с отказом Великобритании провести заседание Совбеза организации из-за ситуации в Буче. Заявление он сделал на заседании СБ во вторник, 5 апреля.

«Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу», - сказал он.

Небензя отметил, что Лондон действует «неслыханным образом, презрев любые нормы и правила». РФ требует разъяснений по ситуации, а также гарантий того, что в будущем право членов СБ запрашивать заседания не будет оспариваться, добавил постпред.

Ранее РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом, однако дважды получила отказ от Великобритании, которая председательствует в СБ. На пресс-конференции 4 апреля Небензя назвал отказ беспрецедентным и невообразимым. Он также пообещал предоставить Совбезу факты о ситуации в Буче.