По словам Йенса Столтенберга, ВСУ натренированы и оснащены сейчас лучше, чем в прошлом.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс за годы натренировал десятки тысяч украинских военных. По его словам, ВСУ натренированы и оснащены сейчас лучше, чем в прошлом.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих..., которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков dыразил мнение, что архитектура НАТО нацелена на агрессию. В настоящее время, добавил представитель Кремля, группировка сил Альянса заметно укрепляется в восточном направлении, то есть в сторону западных границ России.