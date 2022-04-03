В НАТО заявили, что натренировали десятки тысяч украинских военных
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс за годы натренировал десятки тысяч украинских военных. По его словам, ВСУ натренированы и оснащены сейчас лучше, чем в прошлом.
«Нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих..., которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков dыразил мнение, что архитектура НАТО нацелена на агрессию. В настоящее время, добавил представитель Кремля, группировка сил Альянса заметно укрепляется в восточном направлении, то есть в сторону западных границ России.