«Не думают об экономике»: эксперт ответил на сообщения СМИ о запрете ЕК импорта угля из РФ

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Промышленный эксперт Евгений Змиев прокомментировал «Звезде» сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия предложила запретить импорт угля из России в качестве новых санкций против страны.

Ранее издание WSJ указало, что для активации предложений необходимо их одобрение 27 членами Евросоюза. Кроме этого, как утверждалось, Еврокомиссия может предложить запрет ввоза в Россию электрического и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.

«Политики Европы оторвались от современной экономической реальности их же стран. И в общем-то уже не думают о будущем своей экономики и своих избирателях. Отказаться от импорта угля из России - это значит отрубить очередной энергетический коридор. И только лишь при повышении цен на топливо Польша в данной ситуации повысит рентабельность своей угледобычи. Она надеется вывести свою угольную отрасль из кризиса. Здесь стоят будущие доходы Польши от экспорта угля странам ЕС и убытки остальных европейских покупателей». - объяснил эксперт.

По мнению Евгения Змиева, в случае дефицита топлива пострадают потребители за счет того, что будет физически не хватать угля, оно станет дороже. Как отметил эксперт, в данной ситуации можно заметить «типичное решение политических задач в ущерб своим странам и своим избирателям».

В марте замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут понизить температуру воздуха в своих квартирах, чтобы сделать ЕС более энергоустойчивым перед лицом РФ.

При этом, по данным ЕК, поставки газа из России обеспечивают 40% всего потребления газа в ЕС. Россия в свою очередь обеспечивает 27% импорта нефти в ЕС и 46% импорта угля.