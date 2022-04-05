СМИ: Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из России

Возможные ограничения касаются импорта сырья и комплектующих из РФ и закрытия границ для грузоперевозчиков.

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СМИ сообщают, что Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против РФ. Издание Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатов, пишет о том, что ограничения могут коснуться импорта угля из РФ и закрытия морских и сухопутных границ для российских грузоперевозчиков.

По данным WSJ, также Еврокомиссия может предложить запрет ввоза в РФ электрического и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро и калийной соли. Издание уточняет, что для активации предложений необходимо их одобрение 27 членами Евросоюза.

Ранее Германия сообщила, что совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России и будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.