В Еврокомиссии предложили жителям ЕС снизить температуру в квартирах

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут понизить температуру воздуха в своих квартирах, чтобы сделать ЕС более энергоустойчивым перед лицом РФ.

«Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и сделать нас сильнее в отношении России», - сказал Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе.

Подчеркивается, что снижение температуры воздуха во всех домах в странах Евросоюза на один градус может сэкономить десять млрд куб. м газа во всех странах ЕС, передает ТАСС.

По данным Еврокомиссии, поставки газа из России обеспечивают 40% всего потребления газа в ЕС. Россия в свою очередь обеспечивает 27% импорта нефти в ЕС и 46% импорта угля.

Комплекс санкционных мер в отношении России стал ответом западных стран на проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ней президент Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации - полная демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что отказ от российской нефти и газа грозит Евросоюзу катастрофическими последствиями. В ЕК напомнили, что нефть оплачивается долларами, в то время, как европейская национальная валюта существенно упала по отношению к заокеанской.