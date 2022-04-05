Путин: ситуация на глобальном рынке продовольствия заметно осложнилась из-за ошибок развитых стран

Положение дел стало хуже в последние два года и усугубляется новыми санкциями, отметил президент.

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Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилась. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», - сказал он на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

В последние недели ситуация только усугубляется, так как на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, подчеркнул президент.

«Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. Собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе», - добавил Путин.

На совещании президент также отметил, что в мире ухудшается обстановка и в энергетической сфере. Это происходит из-за нерыночных мер со стороны Запада, объяснил Путин.

Ранее эксперт рассказала «Звезде», каким странам грозит продовольственный кризис из-за подорожания зерна. Она отметила, что некоторые правительства из-за сложившейся ситуации уже обращаются за помощью к Международному валютному фонду.