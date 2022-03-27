Эксперт назвала наиболее уязвимые из-за подорожавшего зерна страны

Востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает, что созданных запасов может не хватить и наиболее уязвимым странам региона грозит голод.

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Ближнему Востоку угрожает продовольственный кризис и социальные взрывы из-за подорожания зерна. Об этом «Звезде» рассказала востоковед-арабист Марианна Беленькая. Сильнее всех рост цен ударил по Сирии, Египту и Тунису. Некоторые правительства уже обратились за помощь к МВФ, отметила она.

«Большой процент поставок в эти страны шел именно из России и Украины. От этого зависит продовольственная безопасность и угроза голода вполне реальна. И многие уже озаботились альтернативными путями и думают, что делать дальше», - рассказала Беленькая.

С ее слов, властям Египта удалось запастись зерном и ситуация в этой стране менее катастрофичная, но в долгосрочной перспективе возможен кризис.

«Особенно уязвима в этой ситуации Сирия, которая получает российское зерно. Там и так непростая экономическая ситуация. Мы гуманитарно поставляли им зерно, там это большая проблема. Итак очень высокие цены и инфляция, население страдает», - напомнил востоковед.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение на время запретить экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза. Помимо этого, тростниковый сахар-сырец и белый сахар некоторое время нельзя будет отправлять в третьи страны. Меры, относящиеся к зерновых культурам, введены до 30 июня текущего года. Ограничения, касающиеся сахара, будут действовать до 31 августа 2022 года.

В число зерновых входят рожь, пшеница, ячмень, кукуруза и меслин. Для нововведений по экспорту предусмотрены некоторые исключения. Вывоз продукции будет возможен в случае отправки гуманитарной помощи и для международных транзитных перевозок.