Кроме этого, по словам президента РФ, Запад планирует решать проблемы в энергосекторе за счет России.

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Президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации в мировой энергетической сфере из-за нерыночных мер. В том числе из-за давления на «Газпром», считает российский глава.

Кроме этого, президент отметил, что Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны.

«Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за наш счет, хотят национализировать наше имущество, так мы далеко зайдем», - также подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 23 марта в ходе совещания с членами правительства президент Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы. Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Позже, 31 марта, российским президентом был подписан соответствующий указ. Новые правила продажи вступили в силу с 1 апреля, действующие контракты были приостановлены.

Накануне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер признал, что страны Евросоюза не могут обходиться без российского газа. При этом он отметил, что Германия поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.