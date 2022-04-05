Замминистра Панков: добросовестный труд женщин вносит вклад в создание сильной армии
Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что добросовестный труд женщин вносит вклад в создание сильной армии. Он сделал это на IX Международном научном форуме «Женщины на службе Отечеству», прошедшем в Военном университете.
«Стремление женщин к военной службе - это общемировая тенденция. Женщины сочетают в себе красоту с мужеством и отвагой. Они достойно исполняют воинский долг и своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в создание сильной и профессиональной армии», - сказал Панков.
После заместитель министра обороны России пожелал участникам форума плодотворной работы, а также успехов в решении задач на благо России.
Ранее Николай Панков наградил военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Также сегодня Минобороны России показало кадры пуска семи ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов